Открытие новых магазинов Четыре Лапы в январе

29.12.2022
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Москва, ул. Дыбенко, д.7/1 стр.1. ТЦ «Дискавери»

14 января

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 14 января

Москва, пр-кт Мира, д.118 пом.4/1

21 января

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 21 января

г.о. Солнечногорск, д. Голубое, Тверецкий проезд, д.18А. ТЦ «Горетовский»

21 января

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 21 января

Саратов, ул. им.С.Ф.Тархова, д.29А. ТЦ «Солнечный»

28 января

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 28 января

Москва, ул.Азовская, д.24 к.3. ТЦ «Азовский»

28 января

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 28 января

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