Открытие новых магазинов Четыре Лапы в январе
Москва, ул. Дыбенко, д.7/1 стр.1. ТЦ «Дискавери»
14 января
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 14 января
Москва, пр-кт Мира, д.118 пом.4/1
21 января
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 21 января
г.о. Солнечногорск, д. Голубое, Тверецкий проезд, д.18А. ТЦ «Горетовский»
21 января
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 21 января
Саратов, ул. им.С.Ф.Тархова, д.29А. ТЦ «Солнечный»
28 января
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 28 января
Москва, ул.Азовская, д.24 к.3. ТЦ «Азовский»
28 января
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 28 января