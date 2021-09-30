Доставка препаратов ветеринарной аптеки!

Ветеринарная аптека «Четыре Лапы» – это более 1000 лекарственных средств и полезных добавок для поддержания здоровья наших питомцев. Теперь препараты раздела «Ветаптека» доступны не только для самовывоза, но и курьерской доставки!

Как оформить заказ

1. Положите в корзину необходимые препараты* из раздела каталога «Ветаптека» .

2. Оформите заказ, выбрав способ получения** «Доставка курьером».

* Для курьерской доставки недоступны лекарственные средства с особыми условиями хранения и транспортировки.