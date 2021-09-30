Доставка препаратов ветеринарной аптеки!

30.09.2021
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Ветеринарная аптека «Четыре Лапы» – это более 1000 лекарственных средств и полезных добавок для поддержания здоровья наших питомцев. Теперь препараты раздела «Ветаптека» доступны не только для самовывоза, но и курьерской доставки!


Как оформить заказ


1. Положите в корзину необходимые препараты* из раздела каталога «Ветаптека».

2. Оформите заказ, выбрав способ получения** «Доставка курьером».

* Для курьерской доставки недоступны лекарственные средства с особыми условиями хранения и транспортировки.

** Подробнее с условиями доставки товаров можете ознакомиться здесь.