Доставка препаратов ветеринарной аптеки!
30.09.2021
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Ветеринарная аптека «Четыре Лапы» – это более 1000 лекарственных средств и полезных добавок для поддержания здоровья наших питомцев. Теперь препараты раздела «Ветаптека» доступны не только для самовывоза, но и курьерской доставки!
Как оформить заказ
1. Положите в корзину необходимые препараты* из раздела каталога «Ветаптека».
2. Оформите заказ, выбрав способ получения** «Доставка курьером».
* Для курьерской доставки недоступны лекарственные средства с особыми условиями хранения и транспортировки.
** Подробнее с условиями доставки товаров можете ознакомиться здесь.