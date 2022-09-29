Открытие новых магазинов Четыре Лапы в октябре

29.09.2022
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Москва, ул. Михалковская, д.4а. ТЦ «Михалковский»

1 октября

8 800 770-00-22

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Груминг: -20% на все услуги (до 30 октября)

Санкт-Петербург, пр-т Богатырский, д.7, к.1 ТЦ «Перекрёсток»

1 октября

8 800 770-00-22

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Груминг: -20% на все услуги (до 30 октября)

Москва, ул. Спасская Большая, д.27, стр.2.

8 октября

8 800 770-00-22

Москва, ул.Дубравная, вл.51. ГМ «Globus»

15 октября

8 800 770-00-22

Санкт-Петербург, ул.Ленинградская, д.3

15 октября

8 800 770-00-22

Москва, ул. Декабристов, д.17. РЦ «Байконур»

15 октября

8 800 770-00-22

Самара, Московское шоссе, д.185А. ТЦ «Самолёт»

22 октября

8 800 770-00-22

Казань, пр-т Победы, д.91. ТЦ «Южный»

22 октября

8 800 770-00-22

Пермь, ул. Мира, д.41/1. ТЦ «Столица»

22 октября

8 800 770-00-22

Москва, г.Зеленоград, к900. ТЦ «Перекрёсток»

22 октября

8 800 770-00-22

Санкт-Петербург, Лыжный переулок, д.1.

29 октября

8 800 770-00-22

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