Открытие новых магазинов Четыре Лапы в октябре
Москва, ул. Михалковская, д.4а. ТЦ «Михалковский»
1 октября
8 800 770-00-22
Москва, ул. Спасская Большая, д.27, стр.2.
8 октября
8 800 770-00-22
Москва, ул.Дубравная, вл.51. ГМ «Globus»
15 октября
8 800 770-00-22
Санкт-Петербург, ул.Ленинградская, д.3
15 октября
8 800 770-00-22
Москва, ул. Декабристов, д.17. РЦ «Байконур»
15 октября
8 800 770-00-22
Самара, Московское шоссе, д.185А. ТЦ «Самолёт»
22 октября
8 800 770-00-22
Казань, пр-т Победы, д.91. ТЦ «Южный»
22 октября
8 800 770-00-22
Пермь, ул. Мира, д.41/1. ТЦ «Столица»
22 октября
8 800 770-00-22
Москва, г.Зеленоград, к900. ТЦ «Перекрёсток»
22 октября
8 800 770-00-22
Санкт-Петербург, Лыжный переулок, д.1.
29 октября
8 800 770-00-22
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