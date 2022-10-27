Открытие новых магазинов Четыре Лапы в ноябре
Москва, б-р. Ореховый, д.22а. ТРЦ «Облака»
12 ноября
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 12 ноября
Химки, ул.Маяковского, д.14.
12 ноября
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 12 ноября
Санкт-Петербург, ул. Тверская, д.36/9. ТД "Перекрёсток"
19 ноября
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 19 ноября
Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.188. ТД "Перекрёсток"
19 ноября
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 19 ноября
Москва, пр-т Зелёный, д.81. РЦ "Киргизия""
19 ноября
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 19 ноября
Подольск, ул. Академика Доллежаля, д.39 к.5. ТЦ «Южный рынок»
26 ноября
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 26 ноября