Открытие новых магазинов Четыре Лапы в ноябре

27.10.2022
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Москва, б-р. Ореховый, д.22а. ТРЦ «Облака»

12 ноября

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 12 ноября

Химки, ул.Маяковского, д.14.

12 ноября

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 12 ноября

Санкт-Петербург, ул. Тверская, д.36/9. ТД "Перекрёсток"

19 ноября

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 19 ноября

Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.188. ТД "Перекрёсток"

19 ноября

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 19 ноября

Москва, пр-т Зелёный, д.81. РЦ "Киргизия""

19 ноября

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 19 ноября

Подольск, ул. Академика Доллежаля, д.39 к.5. ТЦ «Южный рынок»

26 ноября

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 26 ноября

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