Открытие новых магазинов Четыре Лапы в феврале

26.01.2023
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Москва, п.Сосенское, ул.Николо-Хованская, д.7 стр.1-2. ТРЦ «Сиеста»

4 февраля

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 4 февраля

Москва, ул. Народного Ополчения, д.28 корп.1.

11 февраля

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 11 февраля

Москва, ул. Люблинская, д.171.

18 февраля

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 18 февраля

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Ветеринарный центр: -20% на все услуги (до 12 марта)

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Груминг-салон: -20% на все услуги (до 12 марта)

Тюмень, ул.Тимофея Чаркова, д.60. ТРЦ «Тюмень Сити Молл»

25 февраля

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 25 февраля

Москва, ул.Вельяминовская, д.6.

25 февраля

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 25 февраля

Москва Электролитный проезд, д.16А. ТРЦ «Нагорный»

25 февраля

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 25 февраля

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