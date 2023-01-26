Открытие новых магазинов Четыре Лапы в феврале
Москва, п.Сосенское, ул.Николо-Хованская, д.7 стр.1-2. ТРЦ «Сиеста»
4 февраля
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 4 февраля
Москва, ул. Народного Ополчения, д.28 корп.1.
11 февраля
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 11 февраля
Москва, ул. Люблинская, д.171.
18 февраля
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 18 февраля
Тюмень, ул.Тимофея Чаркова, д.60. ТРЦ «Тюмень Сити Молл»
25 февраля
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 25 февраля
Москва, ул.Вельяминовская, д.6.
25 февраля
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 25 февраля
Москва Электролитный проезд, д.16А. ТРЦ «Нагорный»
25 февраля
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 25 февраля