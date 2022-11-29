Открытие новых магазинов Четыре Лапы в декабре
Москва, ул. Корнея Чуковского, д.2. МТЦ "Сказка"
3 декабря
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 3 декабря
Звенигород, ул. Московская, д.15. ТЦ "Победа"
10 декабря
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 10 декабря
Пушкино, ул. Просвещения, д.6, корп. 2.
10 декабря
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 10 декабря
Подольск, ул. Академика Доллежаля, д.39, корп. 5. ТЦ "Южный рынок""
17 декабря
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 10 декабря
Москва, ул. Люблинская, д.80, корп. 3.
24 декабря
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 24 декабря
Белгород, пр-т. Богдана Хмельницкого, д.164. ТРЦ "РИО"
31 декабря
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 31 декабря
Санкт-Петербург, ул. Плесецкая, д.6 стр.1
31 декабря
8 800 770-00-22
Скидка -10% на весь ассортимент только 31 декабря