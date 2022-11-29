Открытие новых магазинов Четыре Лапы в декабре

29.11.2022
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Москва, ул. Корнея Чуковского, д.2. МТЦ "Сказка"

3 декабря

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 3 декабря

Звенигород, ул. Московская, д.15. ТЦ "Победа"

10 декабря

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 10 декабря

Пушкино, ул. Просвещения, д.6, корп. 2.

10 декабря

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 10 декабря

Подольск, ул. Академика Доллежаля, д.39, корп. 5. ТЦ "Южный рынок""

17 декабря

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 10 декабря

Москва, ул. Люблинская, д.80, корп. 3.

24 декабря

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 24 декабря

Королев, пр-т. Космонавтов, д.41, корп. 1.

24 декабря

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 24 декабря

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Ветеринарный центр: -20% на все услуги (до 31 января)

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Груминг-салон: -20% на все услуги (до 31 января)

Белгород, пр-т. Богдана Хмельницкого, д.164. ТРЦ "РИО"

31 декабря

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 31 декабря

Санкт-Петербург, ул. Плесецкая, д.6 стр.1

31 декабря

8 800 770-00-22

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Скидка -10% на весь ассортимент только 31 декабря

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