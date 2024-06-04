Выставка-пристройство в Зеленограде

Приглашаем Вас на выставку-пристройство кошек и собак из приюта, организованную совместно с Муниципальным приютом «Зеленоград», которая пройдет в ТЦ Zеленопарк 9 июня.

Более двадцати хвостиков будут ждать Вас. Возможно, именно в этот день Вы встретите того, кого сможете назвать своим самым лучшим, самым верным и самым любимым четвероногим другом. Каждый, кто решит подарить питомцу дом, получит от нас набор со всем необходимым для нового члена семьи.

Ну а компания Четыре Лапы традиционно подготовила множество активностей как для взрослых, так и для самых маленьких гостей.

Вас ждут:

Развлекательная программа с ведущим.

Музыкальное сопровождение с диджеем.

Беспроигрышная лотерея, викторины, подарки от Четыре Лапы и наших друзей.

Лекция на тему «Гуляем в удовольствие: мастер-класс по прогулкам с питомцами» от кинолога Анны Снимченко в 15:00.

Мастер-класс «Лепка животных из теста» с 14:00 до 17:00.

Аквагрим для всех желающих.

Вы еще не готовы к тому, чтобы взять питомца из приюта? На выставке Вы узнаете о том, как можно оказать помощь хвостикам, которые пока не обрели дом. Так что мы ждем Вас!

До встречи на В ТЦ “Zеленопарк”! Вход свободный участие в активностях бесплатное.