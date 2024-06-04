Всемирный день петербургского кота

Друзья, 8 июня приглашаем вас на фестиваль, посвященный очаровательным, усатым, полосатым, пятнистым, уникальным четвероногим – петербургским котикам!

Это будет настоящий праздник, который пройдет в Санкт-Петербурге при поддержке компании Четыре Лапы.

Гости праздника смогут принять участие в мастер-классах, посетить выставку котов и кошечек, а еще – сделать запоминающиеся снимки в фотобудке Четыре Лапы, получить от нас подарки.

Ждем Вас с 12:00 до 16:00, приходите всей семьей, расскажите о фестивале друзьям и знакомым!