РОССИЯ. КУБОК РКФ 2024

06.06.2024
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РОССИЯ. КУБОК РКФ 2024 РОССИЯ. КУБОК РКФ 2024 РОССИЯ. КУБОК РКФ 2024

Приглашаем на крупнейшую выставку собак «РОССИЯ КУБОК РКФ 2024».

Именно здесь пройдут разноплановые ринги с самыми лучшими представителями России всех пород. На мероприятии мы будем рады Вам и Вашему питомцу!

Вас ждут:

  • Беспроигрышная лотерея в зоне Четыре Лапы.
  • Мобильный магазин Четыре Лапы, где Вы сможете приобрести всё самое необходимое для питомца.
  • Профессиональные фотографии на память.
  • Зрелищные ринги и спортивные состязания среди собак.

Ждем Вас на выставке собак «РОССИЯ КУБОК РКФ 2024» и в зоне Четыре Лапы!

Вход свободный.



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