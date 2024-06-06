Приглашаем на крупнейшую выставку собак «РОССИЯ КУБОК РКФ 2024».
Именно здесь пройдут разноплановые ринги с самыми лучшими представителями России всех пород. На мероприятии мы будем рады Вам и Вашему питомцу!
Вас ждут:
- Беспроигрышная лотерея в зоне Четыре Лапы.
- Мобильный магазин Четыре Лапы, где Вы сможете приобрести всё самое необходимое для питомца.
- Профессиональные фотографии на память.
- Зрелищные ринги и спортивные состязания среди собак.
Ждем Вас на выставке собак «РОССИЯ КУБОК РКФ 2024» и в зоне Четыре Лапы!
Вход свободный.