Приглашаем на крупнейшую выставку собак «РОССИЯ КУБОК РКФ 2024».

Именно здесь пройдут разноплановые ринги с самыми лучшими представителями России всех пород. На мероприятии мы будем рады Вам и Вашему питомцу!

Вас ждут:

Беспроигрышная лотерея в зоне Четыре Лапы.

Мобильный магазин Четыре Лапы, где Вы сможете приобрести всё самое необходимое для питомца.

Профессиональные фотографии на память.

Зрелищные ринги и спортивные состязания среди собак.

Ждем Вас на выставке собак «РОССИЯ КУБОК РКФ 2024» и в зоне Четыре Лапы!

Вход свободный.