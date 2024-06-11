Лето на крышах с Четыре Лапы

Отдых на природе – это хорошо. Но Вы когда-нибудь хотели классно провести время с питомцем не за городом, а на крыше? Да к тому же в отличной компании других пет-родителей, их любимцев, а также тех, кто будет дарить радость и положительные эмоции?
Приглашаем провести с нами время 15 и 16 июня на крышах развлекательных центров столицы!
Традиционно компания Четыре Лапы подготовила активности, которые понравятся как детям, так и взрослым! Приходите всей семьей!
Когда:
- 15 июня - РЦ Будапешт, Место встречи, ул. Лескова, 14.
- 16 июня - РЦ София, Место встречи, Сиреневый бул., 31.
Время: с 12:00 до 18:00
Вас ждут:
- Развлекательная программа и увлекательные викторины.
- Приятные подарки для участников беспроигрышной лотереи.
- Музыкальное сопровождение с DJ.
- Дегустация корма.
- Груминг-станция с экспресс-услугами.
- Возможность задать все интересующие вопросы ветеринарному врачу 15 июня.
- Лаунж зона и зона аджилити.
- Мастер-класс по «Ноузворк» 16 июня в 13:00.
- Модный Показ с креативными костюмчиками, подготовленными участниками – 15-16 июня в 16:00*.
- Мастер-класс от кинолога «Жаркое лето: как обеспечить комфорт и безопасность вашему питомцу» – 15 и 16 июня в 16:00.
- Творческий мастер-класс «Твистинг» и «Декорирование брендированных значков» с 13:00 до 16:00.
- Фотозона и фотобудка для памятных фотографий.
Вход свободный, участие во всех активностях бесплатное!
*Регистрация необходима только на Модный показ – по кнопкам ниже. Подтверждение автоматическое.
Зарегистрироваться на Модный показ 15 июня
Зарегистрироваться на Модный показ 16 июня