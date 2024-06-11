Лето на крышах с Четыре Лапы

Отдых на природе – это хорошо. Но Вы когда-нибудь хотели классно провести время с питомцем не за городом, а на крыше? Да к тому же в отличной компании других пет-родителей, их любимцев, а также тех, кто будет дарить радость и положительные эмоции?

Приглашаем провести с нами время 15 и 16 июня на крышах развлекательных центров столицы!

Традиционно компания Четыре Лапы подготовила активности, которые понравятся как детям, так и взрослым! Приходите всей семьей!

Когда:

15 июня - РЦ Будапешт, Место встречи, ул. Лескова, 14.

16 июня - РЦ София, Место встречи, Сиреневый бул., 31.

Время: с 12:00 до 18:00



Вас ждут:

Развлекательная программа и увлекательные викторины.

Приятные подарки для участников беспроигрышной лотереи.

Музыкальное сопровождение с DJ.

Дегустация корма.

Груминг-станция с экспресс-услугами.

Возможность задать все интересующие вопросы ветеринарному врачу 15 июня.

Лаунж зона и зона аджилити.

Мастер-класс по «Ноузворк» 16 июня в 13:00.

Модный Показ с креативными костюмчиками, подготовленными участниками – 15-16 июня в 16:00*.

Мастер-класс от кинолога «Жаркое лето: как обеспечить комфорт и безопасность вашему питомцу» – 15 и 16 июня в 16:00.

Творческий мастер-класс «Твистинг» и «Декорирование брендированных значков» с 13:00 до 16:00.

Фотозона и фотобудка для памятных фотографий.

Вход свободный, участие во всех активностях бесплатное!

*Регистрация необходима только на Модный показ – по кнопкам ниже. Подтверждение автоматическое.

Зарегистрироваться на Модный показ 15 июня

Зарегистрироваться на Модный показ 16 июня