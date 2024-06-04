Лапки Фест в Outlet Village Белая Дача

8 июня Четыре Лапы и Outlet Village Белая Дача устраивают праздник, посвященный хвостикам, и это уже стало доброй традицией!
Уверены, что погода будет на нашей стороне, поэтому мы сможем здорово провести время, помочь четвероногим подопечным Центра реабилитации временно бездомных животных «ЮНА», поучаствовать в активностях, которых в этот день будет предостаточно.
Вас ждут:
- Дегустация корма.
- Груминг-станция с экспресс-услугами.
- Возможность задать все интересующие вопросы ветеринарному врачу.
- Лаунж зона и зона аджилити.
- Мастер-класс по ноузворк в 14:00.
- Модный Показ с креативными костюмчиками, подготовленными участниками в 15:00*.
- Мастер-класс по прогулкам с питомцами от кинолога «Гуляем в удовольствие» в 16:30.
- Творческий мастер-класс «Декорирование брендированных значков» с 13:00 до 16:00.
- Музыкальное сопровождение с DJ.
- Развлекательная программа и увлекательные викторины.
- Приятные подарки для участников беспроигрышной лотереи.
- Фотозона и фотобудка для памятных фотографий.
Вход свободный, участие во всех активностях бесплатное!
*Регистрация необходима только на Модный показ – по кнопке ниже. Подтверждение автоматическое.