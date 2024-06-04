Лапки Фест в Outlet Village Белая Дача

04.06.2024
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Лапки Фест в Outlet Village Белая Дача Лапки Фест в Outlet Village Белая Дача Лапки Фест в Outlet Village Белая Дача

8 июня Четыре Лапы и Outlet Village Белая Дача устраивают праздник, посвященный хвостикам, и это уже стало доброй традицией! 

Уверены, что погода будет на нашей стороне, поэтому мы сможем здорово провести время, помочь четвероногим подопечным Центра реабилитации временно бездомных животных «ЮНА», поучаствовать в активностях, которых в этот день будет предостаточно.

Вас ждут:

  • Дегустация корма.
  • Груминг-станция с экспресс-услугами.
  • Возможность задать все интересующие вопросы ветеринарному врачу.
  • Лаунж зона и зона аджилити.
  • Мастер-класс по ноузворк в 14:00.
  • Модный Показ с креативными костюмчиками, подготовленными участниками в 15:00*.
  • Мастер-класс по прогулкам с питомцами от кинолога «Гуляем в удовольствие» в 16:30.
  • Творческий мастер-класс «Декорирование брендированных значков» с 13:00 до 16:00.
  • Музыкальное сопровождение с DJ.
  • Развлекательная программа и увлекательные викторины.
  • Приятные подарки для участников беспроигрышной лотереи.
  • Фотозона и фотобудка для памятных фотографий.

Вход свободный, участие во всех активностях бесплатное!

*Регистрация необходима только на Модный показ – по кнопке ниже. Подтверждение автоматическое.

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