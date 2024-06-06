Приглашаем на Crazy Dog Race «Хвостатый Драйв«, которое пройдет 8 июня! Это экстремальные гонки с собаками по пересеченной местности с препятствиями. Все участники преодолевают каждое препятствие вместе со своим верным другом – собакой.

Эта гонка проходит в России уже в шестой раз! И с каждым годом популярность данного мероприятия растет. Участники со всей страны съезжаются для того, чтобы сразиться друг с другом в скорости, выносливости и сплоченности.

В этом году зарегистрировано порядка 900 участников. Это будет самый масштабный и экстремальный забег в России. Девиз гонки: Два сердца – одна победа!

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.

7 июня 2024 г. с 17:00 до 00:00 – заезд иногородних участников;

8 июня 2024 г.– 7:00-14:00 – регистрация, ветеринарный контроль, просмотр трассы, осмотр снаряжения;

08:00 – открытие соревнований;

08:15 – начало стартов;

15:00 – окончание стартов;

15:00 – концертная программа;

16:30 – Краски Холли;

16:40 – награждение;

08:00 – 18:00 – активный отдых для участников и зрителей;

22:00 – начало стартов «НОЧНОЙ ЭКСТРИМ»;

23:00 – окончание стартов;

00:00 – награждение;

9 июня 2023 г. – уборка территории.

Приходите поболеть за участников такого захватывающего забега!