ЗООШОУ.ЗИМА 2022

Приглашаем на юбилейную выставку «Зоошоу» в Санкт-Петербурге!

Вы хотите увидеть самых разных животных, которые соберутся для Вас в одном месте? Приглашаем Вас на 30-ю, юбилейную выставку «Зоошоу» в Санкт-Петербурге, партнером которой выступает компания Четыре Лапы.

На ней будут представлены более 800 кошек, 2 000 собак, грызуны, рептилии, декоративные, экзотические и даже сельскохозяйственные животные!

А еще:

1. Новогодняя программа для взрослых и детей: викторины, конкурсы.

2. Праздничный квест с призами.

3. Лекции от специалистов.

4. Конкурс грумеров.

5. и многое другое!

Также на выставке Вас ждет встреча с четвероногими подопечными благотворительного фестиваля «Путь домой». Может быть, именно здесь Вы встретите того, кому хотите подарить любовь и заботу.

Приходите всей семьей и не забудьте взять своих питомцев!

Когда: 17-18 декабря.

Где: Санкт-Петербург, Экспофорум.