ЗООШОУ.ЗИМА 2022
Приглашаем на юбилейную выставку «Зоошоу» в Санкт-Петербурге!
Вы хотите увидеть самых разных животных, которые соберутся для Вас в одном месте? Приглашаем Вас на 30-ю, юбилейную выставку «Зоошоу» в Санкт-Петербурге, партнером которой выступает компания Четыре Лапы.
На ней будут представлены более 800 кошек, 2 000 собак, грызуны, рептилии, декоративные, экзотические и даже сельскохозяйственные животные!
А еще:
1. Новогодняя программа для взрослых и детей: викторины, конкурсы.
2. Праздничный квест с призами.
3. Лекции от специалистов.
4. Конкурс грумеров.
5. и многое другое!
Также на выставке Вас ждет встреча с четвероногими подопечными благотворительного фестиваля «Путь домой». Может быть, именно здесь Вы встретите того, кому хотите подарить любовь и заботу.
Приходите всей семьей и не забудьте взять своих питомцев!
Когда: 17-18 декабря.
Где: Санкт-Петербург, Экспофорум.