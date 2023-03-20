Зоошоу. Весна 2023
Приглашаем на выставку домашних животных «Зоошоу. Весна-2023» в Санкт-Петербурге!
Домашние животные - это те, кто дарят нам положительные эмоции в течение всего года! Вы хотите познакомиться с представителями разных пород кошек и собак? Поболеть за четвероногих участников кинологических соревнований? Узнать много нового интересного про грызунов и рептилии?
25 и 26 марта приглашаем Вас на выставку домашних животных “Зоошоу. Весна-2023” в г. Санкт-Петербург, генеральным спонсором которой будет выступать компания Четыре Лапы.
Вас ждут:
1. Бесплатные консультации наших экспертов - ветеринарного врача и грумера.
2. Розыгрыш ценных призов.
3. Возможность получить скидку на продукцию Четыре Лапы.
Ждем Вас и Ваших питомцев!
Где: Санкт-Петербург.
Когда: 25 и 26 марта.
Когда: с 10:00.