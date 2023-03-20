Приглашаем на выставку домашних животных «Зоошоу. Весна-2023» в Санкт-Петербурге!

Домашние животные - это те, кто дарят нам положительные эмоции в течение всего года! Вы хотите познакомиться с представителями разных пород кошек и собак? Поболеть за четвероногих участников кинологических соревнований? Узнать много нового интересного про грызунов и рептилии?

25 и 26 марта приглашаем Вас на выставку домашних животных “Зоошоу. Весна-2023” в г. Санкт-Петербург, генеральным спонсором которой будет выступать компания Четыре Лапы.

Вас ждут:

1. Бесплатные консультации наших экспертов - ветеринарного врача и грумера.

2. Розыгрыш ценных призов.

3. Возможность получить скидку на продукцию Четыре Лапы.

Ждем Вас и Ваших питомцев!

Где: Санкт-Петербург.

Когда: 25 и 26 марта.

Когда: с 10:00.