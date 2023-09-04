Прием зоопсихолога в Ветеринарном Центре Балашихи

Ваша собака или кошка проявляет странное или нежелательное поведение, агрессию; плохо переносит одиночество, грызет мебель или имеет проблемы с туалетом и нечистоплотностью, то обращение к зоопсихологу будет весьма полезным.

В Ветеринарном Центре Четыре Лапы г. Балашиха принимает зоопсихолог, диетолог Скоробогатова Маргарита.



Врач поможет разобраться в мотивах поведения вашего питомца и даст рекомендации, поддержит в трудной ситуации. Все рекомендации основаны на гуманном отношении к собакам и кошкам, а также имеют доказательную медицинскую базу. Врач имеет квалификацию ветеринарного диетолога и, при необходимости, составит подходящий рацион для вашего питомца.



Врач: Скоробогатова Маргарита Викторовна



Специализация: зоопсихология, ветеринарная диетология

Стаж работы: 6 лет

Где принимает: Ветеринарный Центр г. Балашиха, Рождественская 8

Когда: каждую пятницу