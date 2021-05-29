Компания "Четыре лапы" объявляет тендер
29.05.2021
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Для участия в тендере необходимо:
1. заполнить шаблон сметы (согласно проектной документации);
2. подготовить презентацию о своей компании;
3. прислать смету и презентацию на эл. почту: dpopov@4lapy.ru и mpetrunin@4lapy.ru
Телефоны для справок:
1. 89263476583 Попов Дмитрий
2. 89250499548 Петрунин Михаил
Проектная документация:
1. Отопление, вентиляция и кондиционирование
2. Архитектурные решения
3. Электрическое освещение, силовое электрооборудование
4. Внутренние водоснабжение и водоотведение