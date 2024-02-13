Зимняя Джековстреча

Дорогие расселы, а также их родители! На нашей ДЖЕКОВСТРЕЧЕ увидеться хотите-ли?

Дорогие пет-родители расселов и поклонники этой замечательной породы! С радостью объявляем 18 февраля (вс) джеко-праздником и готовимся увидеться с десятками пятнистых непосед на зимней джеко-встрече! Будем много бегать, знакомиться и просто очень весело проводить время!

Мы ждём всех: джек-расселов, парсон-расселов, метисов и всех желающих!

Расписание встречи:

13:00-13:20 - сбор участников, получение велком-призов.

13:30-13:40 - общее фото и джеко-парад.

13:40-14:00 - собачьи бега и конкурс на выдержку в «зайке».

14:00-14:30 - беспроигрышная лотерея.

А также на протяжении всего мероприятия для Вас доступны:

Фотозона с фотографом.

Зона аджилити.

До встречи на нашем джеко-празднике!

Регистрация обязательна, количество мест ограничено.