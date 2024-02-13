Зимняя Джековстреча
Дорогие расселы, а также их родители! На нашей ДЖЕКОВСТРЕЧЕ увидеться хотите-ли?
Дорогие пет-родители расселов и поклонники этой замечательной породы! С радостью объявляем 18 февраля (вс) джеко-праздником и готовимся увидеться с десятками пятнистых непосед на зимней джеко-встрече! Будем много бегать, знакомиться и просто очень весело проводить время!
Мы ждём всех: джек-расселов, парсон-расселов, метисов и всех желающих!
Расписание встречи:
13:00-13:20 - сбор участников, получение велком-призов.
13:30-13:40 - общее фото и джеко-парад.
13:40-14:00 - собачьи бега и конкурс на выдержку в «зайке».
14:00-14:30 - беспроигрышная лотерея.
А также на протяжении всего мероприятия для Вас доступны:
- Фотозона с фотографом.
- Зона аджилити.
До встречи на нашем джеко-празднике!
Регистрация обязательна, количество мест ограничено.