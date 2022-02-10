Защитите Ваши бонусы

Мы часто замечаем, что наши покупатели используют сторонние сервисы и онлайн-кошельки для хранения бонусных карт «Четыре Лапы» .

Рекомендуем Вам этого не делать!

Данные приложения предназначены для скидочных карт. А при хранении бонусных карт повышаются риски кражи баллов со счетов покупателей. Так как наши бонусные карты содержат реальные деньги, мошенники находят способы их списать.

Как защитить бонусные рубли на карте?

1. Скачивайте мобильное приложение «Четыре Лапы» , и бонусная карта всегда будет у Вас под рукой.

2. Если Вы забыли карту дома, назовите консультанту в зоомагазине свой номер телефона, и он начислит или спишет баллы со счета.

3. Не используйте сторонние сервисы для хранения карты. Это может быть небезопасно!