Защитим питомцев от паразитов вместе
18.04.2024
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Весна вовсю заявляет о своих правах, и совсем скоро мы будем радоваться теплым дням, активно проводить время на природе. Если питомец сопровождает Вас на прогулках в парках и в поездках за город, не забудьте о его защите блох и клещей. Кстати, эти паразиты активны уже сейчас.
Приглашаем Вас на встречу с главным врачом Ветеринарного Центра Четыре Лапы в Санкт-Петербурге Евгенией Скворцовой, которая расскажет:
- Как обработать любимца от паразитов.
- На что обратить внимание при выборе средства.
- Что делать, если блохи или клещи все же обнаружены.
Специалист также ответит на все вопросы.
Ждем Вас!
Регистрация обязательна, количество мест ограничено.