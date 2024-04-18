Защитим питомцев от паразитов вместе

Весна вовсю заявляет о своих правах, и совсем скоро мы будем радоваться теплым дням, активно проводить время на природе. Если питомец сопровождает Вас на прогулках в парках и в поездках за город, не забудьте о его защите блох и клещей. Кстати, эти паразиты активны уже сейчас.

Приглашаем Вас на встречу с главным врачом Ветеринарного Центра Четыре Лапы в Санкт-Петербурге Евгенией Скворцовой, которая расскажет:

Как обработать любимца от паразитов.

На что обратить внимание при выборе средства.

Что делать, если блохи или клещи все же обнаружены.

Специалист также ответит на все вопросы.

Ждем Вас!

Регистрация обязательна, количество мест ограничено.