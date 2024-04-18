Защитим питомцев от паразитов вместе

18.04.2024
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Весна вовсю заявляет о своих правах, и совсем скоро мы будем радоваться теплым дням, активно проводить время на природе. Если питомец сопровождает Вас на прогулках в парках и в поездках за город, не забудьте о его защите блох и клещей. Кстати, эти паразиты активны уже сейчас.

Приглашаем Вас на встречу с главным врачом Ветеринарного Центра Четыре Лапы в Санкт-Петербурге Евгенией Скворцовой, которая расскажет:

  • Как обработать любимца от паразитов.
  • На что обратить внимание при выборе средства.
  • Что делать, если блохи или клещи все же обнаружены.

Специалист также ответит на все вопросы.

Ждем Вас!

Регистрация обязательна, количество мест ограничено.

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