Защитим питомцев от гельминтов правильно
Приглашаем на вебинар «Защитим питомцев от гельминтов правильно»!
Гельминты - это паразиты, обитающие в организмах людей и животных. Наши домашние любимцы подвержены заражению гельминтами вне зависимости от времени года.
Какие симптомы свидетельствуют о том, что у питомца гельминтоз? И что делать для профилактики заражения?
9 февраля в 19:00 приглашаем вас на вебинар «Защитим питомцев от гельминтов правильно»!
Ведущая - ветеринарный врач-диетолог, зоопсихолог Евгения Гусева.
Во время прямого эфира вы узнаете:
1. Какие виды внутренних паразитов встречаются у домашних животных.
2. Чем они опасны не только для кошек и собак, но и для человека.
3. Как не допустить появления гельминтоза у наших четвероногих друзей.
Дата: 9 февраля.
Время: 19:00.