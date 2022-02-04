Приглашаем на вебинар «Защитим питомцев от гельминтов правильно»!

Гельминты - это паразиты, обитающие в организмах людей и животных. Наши домашние любимцы подвержены заражению гельминтами вне зависимости от времени года.

Какие симптомы свидетельствуют о том, что у питомца гельминтоз? И что делать для профилактики заражения?

9 февраля в 19:00 приглашаем вас на вебинар «Защитим питомцев от гельминтов правильно»!

Ведущая - ветеринарный врач-диетолог, зоопсихолог Евгения Гусева.

Во время прямого эфира вы узнаете:

1. Какие виды внутренних паразитов встречаются у домашних животных.

2. Чем они опасны не только для кошек и собак, но и для человека.

3. Как не допустить появления гельминтоза у наших четвероногих друзей.

Дата: 9 февраля.

Время: 19:00.