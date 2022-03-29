Защита питомца от внешних паразитов
Приглашаем на вебинар «Защита питомца от внешних паразитов».
Неустойчивая погода за окном - не повод пренебрегать обработкой любимца от внешних паразитов: блохи активны круглый год, а клещи уже при минимальных плюсовых температурах готовы атаковать наших четвероногих.
Вы хотите, чтобы питомец был надежно защищен от внешних паразитов?
Приглашаем посетить вебинар с нашим ветеринарным экспертом, диетологом, зоопсихологом Евгенией Гусевой.
Вы узнаете:
1. Когда и где ваш питомец может столкнуться с внешними паразитами.
2. Чем они опасны для любимцев.
3. Почему важно круглый год обрабатывать наших четвероногих от блох, власоедов, зудневых и иксодовых клещей.
4. Как правильно и безопасно провести обработку питомца не только от внешних, но и от внутренних паразитов, и какие средства защиты выбрать.
Дата: 3 апреля.
Время: 12:00.
Необходимо пройти обязательную регистрацию.