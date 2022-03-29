Приглашаем на вебинар «Защита питомца от внешних паразитов».

Неустойчивая погода за окном - не повод пренебрегать обработкой любимца от внешних паразитов: блохи активны круглый год, а клещи уже при минимальных плюсовых температурах готовы атаковать наших четвероногих.

Вы хотите, чтобы питомец был надежно защищен от внешних паразитов?

Приглашаем посетить вебинар с нашим ветеринарным экспертом, диетологом, зоопсихологом Евгенией Гусевой.

Вы узнаете:

1. Когда и где ваш питомец может столкнуться с внешними паразитами.

2. Чем они опасны для любимцев.

3. Почему важно круглый год обрабатывать наших четвероногих от блох, власоедов, зудневых и иксодовых клещей.

4. Как правильно и безопасно провести обработку питомца не только от внешних, но и от внутренних паразитов, и какие средства защиты выбрать.

Дата: 3 апреля.

Время: 12:00.

Необходимо пройти обязательную регистрацию.