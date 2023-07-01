Лапу на газ! Запуск пет-френдли сервиса в РОЛЬФ вместе с Четыре Лапы!

Руки на руле, в колонках – Фреэнк Синатра, за окнами проносятся живописные пейзажи, а на пассажирском…. довольный мокрый нос выглядывает в приоткрытое окно – это ли не мечта!

Мы точно знаем, что любое путешествие становится незабываемым, если взять в дорогу любимого питомца. Но теперь Вы можете выбирать вместе с ним не только маршрут и место для отдыха, но и средство передвижения, ведь автосалоны РОЛЬФ открывают пет-френдли сервис! Ну а мы, как всегда, с радостью приглашаем Вас отпраздновать это событие вместе с нами.

Лапки на газ и поехали!

Когда: 5 августа

Во сколько: 13:00-19:00

Где: Москва, Рязанский просп., 24, корп. 3, Автосалон РОЛЬФ ВОСТОК

Вас ждут:

развлекательная программа и викторины;

приятные подарки и бонусы в беспроигрышной лотерее;

экспресс-услуги от груминг-эксперта;

дог-шоу и аджилити;

аквагрим для всех желающих;

дог-бар с угощениями для хвостиков;

лаундж-зона, где Вы можете отдохнуть, а Ваш питомец сможет попить воды;

яркие фото на память в нашей классной фотозоне.

Вход свободный, участие во всех активностях бесплатное!

До встречи в Рррр-РОЛЬФЕ!