Запуск пет-френдли сервиса в РОЛЬФ

01.07.2023
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Лапу на газ! Запуск пет-френдли сервиса в РОЛЬФ вместе с Четыре Лапы!

Руки на руле, в колонках – Фреэнк Синатра, за окнами проносятся живописные пейзажи, а на пассажирском…. довольный мокрый нос выглядывает в приоткрытое окно – это ли не мечта!

Мы точно знаем, что любое путешествие становится незабываемым, если взять в дорогу любимого питомца. Но теперь Вы можете выбирать вместе с ним не только маршрут и место для отдыха, но и средство передвижения, ведь автосалоны РОЛЬФ открывают пет-френдли сервис! Ну а мы, как всегда, с радостью приглашаем Вас отпраздновать это событие вместе с нами.

Лапки на газ и поехали!

Когда: 5 августа
Во сколько: 13:00-19:00
Где: Москва, Рязанский просп., 24, корп. 3, Автосалон РОЛЬФ ВОСТОК

Вас ждут:

  • развлекательная программа и викторины;
  • приятные подарки и бонусы в беспроигрышной лотерее;
  • экспресс-услуги от груминг-эксперта;
  • дог-шоу и аджилити;
  • аквагрим для всех желающих;
  • дог-бар с угощениями для хвостиков;
  • лаундж-зона, где Вы можете отдохнуть, а Ваш питомец сможет попить воды;
  • яркие фото на память в нашей классной фотозоне.

Вход свободный, участие во всех активностях бесплатное!

До встречи в Рррр-РОЛЬФЕ!