Запуск пет-френдли сервиса в РОЛЬФ
Лапу на газ! Запуск пет-френдли сервиса в РОЛЬФ вместе с Четыре Лапы!
Руки на руле, в колонках – Фреэнк Синатра, за окнами проносятся живописные пейзажи, а на пассажирском…. довольный мокрый нос выглядывает в приоткрытое окно – это ли не мечта!
Мы точно знаем, что любое путешествие становится незабываемым, если взять в дорогу любимого питомца. Но теперь Вы можете выбирать вместе с ним не только маршрут и место для отдыха, но и средство передвижения, ведь автосалоны РОЛЬФ открывают пет-френдли сервис! Ну а мы, как всегда, с радостью приглашаем Вас отпраздновать это событие вместе с нами.
Лапки на газ и поехали!
Когда: 5 августа
Во сколько: 13:00-19:00
Где: Москва, Рязанский просп., 24, корп. 3, Автосалон РОЛЬФ ВОСТОК
Вас ждут:
- развлекательная программа и викторины;
- приятные подарки и бонусы в беспроигрышной лотерее;
- экспресс-услуги от груминг-эксперта;
- дог-шоу и аджилити;
- аквагрим для всех желающих;
- дог-бар с угощениями для хвостиков;
- лаундж-зона, где Вы можете отдохнуть, а Ваш питомец сможет попить воды;
- яркие фото на память в нашей классной фотозоне.
Вход свободный, участие во всех активностях бесплатное!
До встречи в Рррр-РОЛЬФЕ!