Задайте вопрос грумеру и ветеринарному врачу!
Обычно к лету мы готовимся основательно – приводим себя в форму, занимаемся спортом, меняем образ. А что если хвостики Ваши тоже хотят быть во всеоружии? Приглашаем Вас на мастер-классы по летнему уходу!
Когда: 3 июня.
Во сколько: 12:00 - 15:00.
Где:
- Москва, ул. Уссурийская, 9.
- Москва, Можайское шоссе, 39
Наша серия встреч с профессиональными грумерами продолжается, но на этот раз к ним присоединятся ещё и ветеринары, которые не только расскажут, но и покажут как правильно поддерживать здоровье любимца в летний период и защитить от зноя, насекомых и переохлаждения в воде.
Вы узнаете:
- Как правильно ухаживать за питомцем летом.
- Какие виды процедур существуют и как часто их можно делать.
- В чем особенность домашнего ухода за любимцем в летний период.
- Какими способами защитить хвостика от укусов насекомых.
- Как избежать солнечного удара в жаркие дни.
Возьмите с собой питомца, и у него будет возможность стать моделью для груминга!
До встречи!