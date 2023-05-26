Задайте вопрос грумеру и ветеринарному врачу!

Обычно к лету мы готовимся основательно – приводим себя в форму, занимаемся спортом, меняем образ. А что если хвостики Ваши тоже хотят быть во всеоружии? Приглашаем Вас на мастер-классы по летнему уходу!

Когда: 3 июня.

Во сколько: 12:00 - 15:00.

Где:

- Москва, ул. Уссурийская, 9.

- Москва, Можайское шоссе, 39

Наша серия встреч с профессиональными грумерами продолжается, но на этот раз к ним присоединятся ещё и ветеринары, которые не только расскажут, но и покажут как правильно поддерживать здоровье любимца в летний период и защитить от зноя, насекомых и переохлаждения в воде.

Вы узнаете:

- Как правильно ухаживать за питомцем летом.

- Какие виды процедур существуют и как часто их можно делать.

- В чем особенность домашнего ухода за любимцем в летний период.

- Какими способами защитить хвостика от укусов насекомых.

- Как избежать солнечного удара в жаркие дни.

Возьмите с собой питомца, и у него будет возможность стать моделью для груминга!

До встречи!