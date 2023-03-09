Приглашаем на встречи «Задайте вопрос грумеру»!

Весна - отличное время для обновлений. И несмотря на то, что погода за окном все еще остается по-зимнему непредсказуемой, мы знаем: совсем скоро наступят солнечные дни, и наши питомцы так же, как и мы, хотят быть самыми красивыми этой весной.

Вы хотите знать о том, как правильно поддерживать эффектный внешний вид любимца? Или же у Вас есть вопросы к специалистам - профессиональным грумерам?

11 марта в 12:00 приглашаем Вас на встречи с нашими грумерами, где Вы узнаете:

1. Как правильно ухаживать за питомцем.

2. Какие виды процедур существуют и как часто их можно делать.

3. В чем особенность домашнего ухода за любимцем

4. и многое другое.

Не забудьте взять питомца с собой, ведь в качестве бонуса грумер может именно на нем продемонстрировать, как проводить ту или иную уходовую процедуру!

Встречи «Задай вопрос грумеру» пройдут сразу в трех Салонах Груминга Четыре Лапы:

1. Московская область, г. Королев, пр. Космонавтов, д. 41 корп.1.

2. Москва, ул. Люблинская, д. 171.

3. Санкт-Петербург, пр. Богатырский, д. 7 корп. 1.

Ждем Вас!