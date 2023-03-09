Задайте вопрос грумеру!
Приглашаем на встречи «Задайте вопрос грумеру»!
Весна - отличное время для обновлений. И несмотря на то, что погода за окном все еще остается по-зимнему непредсказуемой, мы знаем: совсем скоро наступят солнечные дни, и наши питомцы так же, как и мы, хотят быть самыми красивыми этой весной.
Вы хотите знать о том, как правильно поддерживать эффектный внешний вид любимца? Или же у Вас есть вопросы к специалистам - профессиональным грумерам?
11 марта в 12:00 приглашаем Вас на встречи с нашими грумерами, где Вы узнаете:
1. Как правильно ухаживать за питомцем.
2. Какие виды процедур существуют и как часто их можно делать.
3. В чем особенность домашнего ухода за любимцем
4. и многое другое.
Не забудьте взять питомца с собой, ведь в качестве бонуса грумер может именно на нем продемонстрировать, как проводить ту или иную уходовую процедуру!
Встречи «Задай вопрос грумеру» пройдут сразу в трех Салонах Груминга Четыре Лапы:
1. Московская область, г. Королев, пр. Космонавтов, д. 41 корп.1.
2. Москва, ул. Люблинская, д. 171.
3. Санкт-Петербург, пр. Богатырский, д. 7 корп. 1.
Ждем Вас!