Задайте вопрос грумеру «Домашний уход»

Уход за домашним любимцем включает в себя регулярные груминг-процедуры. Конечно, их можно и нужно проводить в условиях салона, но и дома стоит поддерживать ухоженный вид питомца – это важно для его здоровья.



Вы не уверены, что точно знаете, как правильно организовать домашний уход? Нет уверенности в том, что справитесь?

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А еще Вы узнаете:

– Какие уходовые процедуры можно проводить в домашних условиях и для чего они нужны.

– Как их правильно проводить.

– Об инструментах, которые пригодятся для домашнего груминга.

Не забудьте взять питомца с собой, ведь в качестве бонуса грумер может именно на нем продемонстрировать, как проводить ту или иную уходовую процедуру!