Задайте вопрос грумеру «Домашний уход»
Уход за домашним любимцем включает в себя регулярные груминг-процедуры. Конечно, их можно и нужно проводить в условиях салона, но и дома стоит поддерживать ухоженный вид питомца – это важно для его здоровья.
Вы не уверены, что точно знаете, как правильно организовать домашний уход? Нет уверенности в том, что справитесь?
Приходите на встречу 2 марта, чтобы задать нашим специалистам все важные вопросы.
А еще Вы узнаете:
– Какие уходовые процедуры можно проводить в домашних условиях и для чего они нужны.
– Как их правильно проводить.
– Об инструментах, которые пригодятся для домашнего груминга.
Не забудьте взять питомца с собой, ведь в качестве бонуса грумер может именно на нем продемонстрировать, как проводить ту или иную уходовую процедуру!