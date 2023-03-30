Задайте вопрос грумеру!
Когда: 8 апреля.
Во сколько: 13:00.
Где: сразу в трех Салонах Груминга Четыре Лапы:
1. Москва, Мичуринский проспект, д. 36.
2. Москва, Боровское шоссе, д. 35.
3. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Пионерская, д. 29, стр. 2.
Мы продолжаем нашу серию встреч с профессиональными грумерами, которые не только расскажут, но и покажут как правильно поддерживать опрятный внешний вид любимца и освоить базовые навыки ухода за ним.
Вы узнаете:
1. Как правильно ухаживать за питомцем.
2. Какие виды процедур существуют и как часто их можно делать.
3. В чем особенность домашнего ухода за любимцем
4. и многое другое.
Не забудьте взять питомца с собой, ведь в качестве бонуса грумер может именно на нем продемонстрировать, как проводить ту или иную уходовую процедуру!