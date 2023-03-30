Задайте вопрос грумеру!

Когда: 8 апреля.

Во сколько: 13:00.

Где: сразу в трех Салонах Груминга Четыре Лапы:

1. Москва, Мичуринский проспект, д. 36.

2. Москва, Боровское шоссе, д. 35.

3. Балашиха, мкр. Железнодорожный, ул. Пионерская, д. 29, стр. 2.

Мы продолжаем нашу серию встреч с профессиональными грумерами, которые не только расскажут, но и покажут как правильно поддерживать опрятный внешний вид любимца и освоить базовые навыки ухода за ним.

Вы узнаете:

1. Как правильно ухаживать за питомцем.

2. Какие виды процедур существуют и как часто их можно делать.

3. В чем особенность домашнего ухода за любимцем

4. и многое другое.

Не забудьте взять питомца с собой, ведь в качестве бонуса грумер может именно на нем продемонстрировать, как проводить ту или иную уходовую процедуру!