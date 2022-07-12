Забег с питомцами

Приглашаем принять участие в забеге с питомцами !

Что может быть лучше выходных, проведенных всей семьей, да еще и с любимой собакой? Только соревнования Russian Extreme Dog Trail, организованные совместно с «Четыре Лапы», которые пройдут 16 июля в подмосковном Чулково!

В программе соревнований:

детский забег;

взрослые забеги;

плоггинг-забег.

Да да, на это раз мы подготовили для вас нечто особенное!

Вы сможете принять участие в забеге со своим любимцем, а потом отдохнуть на нашем кинопоказе под открытым небом.



Чем заняться в ожидании забега и награждения победителей?

Можно:

1. Насладиться живой музыкой.

2. Посетить фуд-корт и попробовать полевую кухню.

3. Пообщаться со специалистами в зоосфере, а также с другими участниками мероприятия.

4. Принять участие в разминке от фитнес-инструктора.

5. Поучаствовать в квесте и выиграть призы.

6. Приобрести для любимца лакомства в качестве награды за хорошую работу.

Зарегистрироваться на участие в забеге можно здесь .

Внимание! Участие в соревнованиях платное!

В стартовый комплект каждого участника входят:

стартовый номер;

медаль финишера;

электронный хронометраж;

услуги скорой помощи;

бесплатные фотографии с трассы и из лагеря.

Важно! Всем питомцам необходимо иметь ветеринарный паспорт с отметкой о вакцинации против бешенства, произведенной не ранее, чем за 21 день и не позднее 1 года до начала забега.

Дата: 16 июля.

Место: Московская область, Раменский район, пос. Чулково.