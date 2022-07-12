Забег с питомцами
Приглашаем принять участие в забеге с питомцами!
Что может быть лучше выходных, проведенных всей семьей, да еще и с любимой собакой? Только соревнования Russian Extreme Dog Trail, организованные совместно с «Четыре Лапы», которые пройдут 16 июля в подмосковном Чулково!
В программе соревнований:
- детский забег;
- взрослые забеги;
- плоггинг-забег.
Да да, на это раз мы подготовили для вас нечто особенное!
Вы сможете принять участие в забеге со своим любимцем, а потом отдохнуть на нашем кинопоказе под открытым небом.
Чем заняться в ожидании забега и награждения победителей?
Можно:
1. Насладиться живой музыкой.
2. Посетить фуд-корт и попробовать полевую кухню.
3. Пообщаться со специалистами в зоосфере, а также с другими участниками мероприятия.
4. Принять участие в разминке от фитнес-инструктора.
5. Поучаствовать в квесте и выиграть призы.
6. Приобрести для любимца лакомства в качестве награды за хорошую работу.
Зарегистрироваться на участие в забеге можно здесь.
Внимание! Участие в соревнованиях платное!
В стартовый комплект каждого участника входят:
- стартовый номер;
- медаль финишера;
- электронный хронометраж;
- услуги скорой помощи;
- бесплатные фотографии с трассы и из лагеря.
Важно! Всем питомцам необходимо иметь ветеринарный паспорт с отметкой о вакцинации против бешенства, произведенной не ранее, чем за 21 день и не позднее 1 года до начала забега.
Дата: 16 июля.
Место: Московская область, Раменский район, пос. Чулково.