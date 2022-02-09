Забег с Russian Dog Trail
Приглашаем принять участие в зимнем забеге с питомцами!
Хотите весело провести время всей семьей? 13 февраля приглашаем вас принять участие в зимнем каникросс-забеге @russian_extreme_dog_trail, генеральными партнерами которого выступаем мы, компания «Четыре Лапы»!
Принять участие могут все, у кого есть собака и желание пробежать в каникросс-забеге!
В программе - детский, взрослый и командный забеги, а еще - катание на ватрушках!
Детский забег пройдет в трех возрастных категориях:
- 6-9 лет (дистанция 500 метров);
- 10-12 лет (дистанция 1000 метров);
- 13-15 лет (дистанция 1000 метров).
Взрослый забег также пройдет в трех возрастных группах:
- 16-25 лет;
- 26-36 лет;
- 36 лет и старше.
Дистанции взрослого забега - 1,5 км (только индивидуальный зачет) и 4,5 км (индивидуальный зачет).
Все победители и участники получат от нас призы и подарки!
Внимание! Участие платное!
Ссылка на регистрацию: https://dogtrail.ru/
В стартовый пакет каждого участника входят:
- стартовый номер;
- медаль финишера;
- питание после финиша;
- электронный хронометраж;
- услуги скорой помощи;
- бесплатные фотографии с трассы и из лагеря.
Регистрация и оплата - только online!
Регистрация закончится уже 10 февраля!
Важно! Владельцам собак необходимо иметь при себе ветеринарный паспорт питомца с отметкой о вакцинации против бешенства, проведенной не ранее, чем за 21 день и не позднее 1 года до начала забега.
Ждем вас!
Дата: 13 февраля.
Место: Московская область, Раменский ГО, с.п. Чулковское, ЗАО ПХ «Чулковское».
Регистрация детского забега: 9:00-10:00.
Регистрация взрослого забега: 10:00-11:00.