Забег с Russian Dog Trail

Приглашаем принять участие в зимнем забеге с питомцами!

Хотите весело провести время всей семьей? 13 февраля приглашаем вас принять участие в зимнем каникросс-забеге @russian_extreme_dog_trail, генеральными партнерами которого выступаем мы, компания «Четыре Лапы»!

Принять участие могут все, у кого есть собака и желание пробежать в каникросс-забеге!

В программе - детский, взрослый и командный забеги, а еще - катание на ватрушках!

Детский забег пройдет в трех возрастных категориях:

6-9 лет (дистанция 500 метров);

10-12 лет (дистанция 1000 метров);

13-15 лет (дистанция 1000 метров).

Взрослый забег также пройдет в трех возрастных группах:

16-25 лет;

26-36 лет;

36 лет и старше.

Дистанции взрослого забега - 1,5 км (только индивидуальный зачет) и 4,5 км (индивидуальный зачет).

Все победители и участники получат от нас призы и подарки!

Внимание! Участие платное!

Ссылка на регистрацию: https://dogtrail.ru/

В стартовый пакет каждого участника входят:

стартовый номер;

медаль финишера;

питание после финиша;

электронный хронометраж;

услуги скорой помощи;

бесплатные фотографии с трассы и из лагеря.

Регистрация и оплата - только online!

Регистрация закончится уже 10 февраля!

Важно! Владельцам собак необходимо иметь при себе ветеринарный паспорт питомца с отметкой о вакцинации против бешенства, проведенной не ранее, чем за 21 день и не позднее 1 года до начала забега.

Ждем вас!

Дата: 13 февраля.

Место: Московская область, Раменский ГО, с.п. Чулковское, ЗАО ПХ «Чулковское».

Регистрация детского забега: 9:00-10:00.

Регистрация взрослого забега: 10:00-11:00.