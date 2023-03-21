«ЮНА-Фест» выставка-пристройство животных из приюта
Приглашаем на выставку-пристройство кошек и собак «Юна-Фест» в Москве!
Счастье - это когда есть тот, кто радостно встречает тебя дома. А ты спешишь туда, ведь знаешь, что скоро любимая мордашка будет заглядывать тебе в глаза после трудового дня, словно говоря: «Не волнуйся, все хорошо, ведь я рядом!»
Вы тоже мечтаете, чтобы в доме поселилось пушистое, ласковое и общительное счастье?
26 марта приглашаем Вас на выставку-пристройство животных из приюта «Юна-Фест», партнером которой будет выступать компания Четыре Лапы.
Вас будут ждать очаровательные четвероногие подопечные центра «Юна» - привитые, чипированные, готовые уже в этот день отправится в семью.
Также в этот день Вас ожидают:
1. Благотворительный маркет.
2. Розыгрыши призов.
3. Детская зона.
4. Благотворительная лотерея
5. и многое другое.
Если Вы пока не готовы к тому, чтобы забрать питомца из приюта, мы все равно ждем Вас на выставке. Здесь Вы сможете узнать, как еще можете помочь четвероногим.
Ждем Вас!
Дата: 26 марта.
Время: 12:00-18:00.
Место: Москва, Зубовский бульвар, д. 2.