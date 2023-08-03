ЮНА-ФЕСТ день хвостиков

Приглашаем на выставку-пристройство ЮНА-ФЕСТ в Архангельское Аутлет!

Лето заканчивается, но каждый раз мы стремимся сохранить воспоминания о нем, которые согревали бы нас до следующего года. Так почему бы не сделать так, чтобы самым лучшим впечатлением о лете был день, когда Вы обрели нового друга?

5 августа приглашаем Вас в Архангельское Аутлет на выставку-пристройство кошек и собак, организованную совместно с центром Юна. Вы сможете познакомиться с их очаровательными подопечными, а кому-то из них, возможно, подарите новый дом!

Когда: 5 августа

Во сколько: с 12:00 до 18:00.

Где: Новорижское Шоссе, 5 км от МКАД, Архангельское Аутлет

Вас ждут:

1. Беспроигрышная лотерея

2. Розыгрыш подарков

3. Фотозона

Ну а те, кто в этот день заберет хвостика домой, получат от нас наборы со всем самым необходимым для нового члена семьи!

До встречи на ЮНА-ФЕСТЕ!