Ярмарка добрых дел «Дай Лапу» в Ростове-на-Дону

В эти выходные в ТРК Мегамаг снова соберутся десятки хвостатых и усатых обитателей приютов, которые приехали в надежде обрести дом и любящую семью — и ведь эти ребята точно заслужили свой шанс.

Суббота будет посвящена собакам, а в воскресенье организаторы покажут кошек.

Все животные здоровы, привиты и стерилизованы, а специалисты и опекуны готовы подробно рассказать вам, как заботиться о новом друге и сгладить стресс от переезда. Приходите знакомиться – возможно, именно Вас тут кто-то очень ждет.

28 октября с 12:00 до 18:00 – день собак

29 октября с 12:00 до 16:00 – день кошек

Что будет на мероприятии:

Знакомство с хвостиками и возможность взять питомца из приюта.

Выступления четвероногих артистов.

Конкурсы для гостей.

Консультации со специалистами: ветеринарными врачами, профессиональными кинологами и опытными владельцами.

Подарки приютам.

И по-прежнему можно будет принести на фестиваль корм, медикаменты и другие важные подарки, в которых очень нуждаются подопечные приютов. И, конечно же, каждый, кто заберёт в этот день нового питомца домой, получит набор подарков от Четыре Лапы – всё необходимое для первых недель жизни Вашего любимца в новом доме!

До встречи на Ярмарке добрый дел «Дай Лапу»!