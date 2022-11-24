Приглашаем на выставки собак «Россия» в «Крокус Экспо»!

26 и 27 ноября приглашаем Вас в МВЦ «Крокус Экспо» на выставки собак всех пород «Россия. Кубок РКФ 2020-2021» и «Россия. Кубок РКФ & Кубок Москвы 2022», партнером которых выступает компания Четыре Лапы.

В выставках примут участие около 10 000 собак. У Вас есть отличная возможность увидеть четвероногих представителей редких пород, поболеть за участников соревнований по фрисби-фристайлу и танцам с собаками, пообщаться с заводчиками и многое другое.

На выставках Вас также будет ждать стенд от компании Четыре Лапы, на котором Вы:

1. Сможете получить бесплатные консультации специалистов - ветеринарного врача и грумера.

2. Выиграть призы для Вашего питомца.

3. Приобрести все самое необходимое в нашем мобильном зоомагазине.

Приходите всей семьей!

Где: Москва, МВЦ «Крокус Экспо», павильон 3.

Когда: 26 и 27 ноября.