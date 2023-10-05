Выставки «Мир кошек» и «Город собак» в Санкт-Петербурге



С 7 по 8 октября в Санкт-Петербурге пройдут выставки «Город собак» и «Мир кошек», на которых будут представлены более чем 400 пород четвероногих, в том числе – самых редких.





Время проведения: с 09:00 до 18:00.





Посетители смогут поболеть за участников кинологических соревнований, насладиться шоу-программой, принять участие в фестивале приютов.





Спонсором выставок является компания Четыре Лапы. Здесь будет располагаться наш мобильный магазин с необходимыми для питомцев товарами, а еще мы приготовили для посетителей полезные и очень нужные подарки!



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