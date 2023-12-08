Выставка «Зоошоу. Зима» в Санкт-Петербурге

Приглашаем на выставку «Зоошоу. Зима» в Санкт-Петербурге.

Это будет грандиозное событие: еще бы, ведь в одном месте соберутся тысячи представителей фауны – кошки, собаки, хорьки, даже рептилии и насекомые! И Вы сможете посмотреть на них своими глазами, если 8-10 декабря придете на выставку «Зоошоу», генеральным спонсором которой выступает компания Четыре Лапы.

Вас ждут:

Выставка собак «Невский победитель-2023» (8 декабря).

Выставки хорьков, грызунов, террариумная экспозиция.

Соревнования по кинологическим видам спорта.

На выставке будет располагаться стенд Четыре Лапы, где Вы сможете получить бесплатную консультацию грумера, принять участие в беспроигрышной лотерее, совершить покупки в нашем мобильном магазине.

Приходите всей семьей, мы ждем Вас!