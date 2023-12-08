Выставка «Зоошоу. Зима» в Санкт-Петербурге
08.12.2023
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Приглашаем на выставку «Зоошоу. Зима» в Санкт-Петербурге.
Это будет грандиозное событие: еще бы, ведь в одном месте соберутся тысячи представителей фауны – кошки, собаки, хорьки, даже рептилии и насекомые! И Вы сможете посмотреть на них своими глазами, если 8-10 декабря придете на выставку «Зоошоу», генеральным спонсором которой выступает компания Четыре Лапы.
Вас ждут:
- Выставка собак «Невский победитель-2023» (8 декабря).
- Выставки хорьков, грызунов, террариумная экспозиция.
- Соревнования по кинологическим видам спорта.
На выставке будет располагаться стенд Четыре Лапы, где Вы сможете получить бесплатную консультацию грумера, принять участие в беспроигрышной лотерее, совершить покупки в нашем мобильном магазине.
Приходите всей семьей, мы ждем Вас!