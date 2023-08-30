Выставка «Зоошоу. Осень» в Санкт-Петербурге
Приглашаем на выставку «Зоошоу. Осень» в Санкт-Петербурге!
Это будет грандиозное событие: еще бы, ведь в одном месте соберутся тысячи представителей фауны – кошки, собаки, хорьки, даже рептилии и насекомые! И Вы сможете посмотреть на них своими глазами, если 2 и 3 сентября придете на выставку «Зоошоу. Осень», генеральным партнером которой выступает компания Четыре Лапы.
Вас ждут:
- Выставки собак, кошек, грызунов, рептилий и т.д.
- Соревнования по кинологическим видам спорта.
- Фестиваль четвероногих подопечных приюта «Путь домой».
- Сельский двор.
- Международный конкурс грумеров.
и многое другое!
На выставке будет располагаться стенд Четыре Лапы, где Вы сможете получить бесплатную консультацию грумера, принять участие в беспроигрышной лотерее, совершить покупки в нашем мобильном магазине.
Когда: 2 и 3 сентября
Где: КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64к1
Во сколько: 10:000-18:00
Приходите всей семьей, мы ждем Вас!