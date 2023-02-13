Выставка «Уши. Лапы. Хвост» в Самаре
Приглашаем на выставку «Уши. Лапы. Хвост» в Самаре!
Вы давно хотели узнать больше о товарах для домашних животных, познакомиться с заводчиками и, наконец, провести время с пользой?
С 17 по 19 февраля в Самаре пройдет Х Межрегиональная специализированная выставка товаров и услуг для домашних животных «Усы. Лапы. Хвост», генеральным спонсором которой является компания Четыре Лапы.
Вас ждут:
1. Полезные семинары для заводчиков и владельцев домашних животных.
2. Выставки собак всех пород, кошек, грызунов.
3. Конкурсы.
4. Чемпионат России по грумингу.
5. Возможность ознакомиться с ассортиментов товаров, услуг и аксессуаров для питомцев, которые предлагают ведущие производители.
Ждем Вас!
Когда: 17-19 февраля.
Во сколько: 09:00-18:00.
Где: Самара, ВК «Экспо-Волга», ул. Мичурина, 23А.