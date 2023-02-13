Выставка «Уши. Лапы. Хвост» в Самаре

Приглашаем на выставку «Уши. Лапы. Хвост» в Самаре!

Вы давно хотели узнать больше о товарах для домашних животных, познакомиться с заводчиками и, наконец, провести время с пользой?

С 17 по 19 февраля в Самаре пройдет Х Межрегиональная специализированная выставка товаров и услуг для домашних животных «Усы. Лапы. Хвост», генеральным спонсором которой является компания Четыре Лапы.

Вас ждут:

1. Полезные семинары для заводчиков и владельцев домашних животных.

2. Выставки собак всех пород, кошек, грызунов.

3. Конкурсы.

4. Чемпионат России по грумингу.

5. Возможность ознакомиться с ассортиментов товаров, услуг и аксессуаров для питомцев, которые предлагают ведущие производители.

Ждем Вас!

Когда: 17-19 февраля.

Во сколько: 09:00-18:00.

Где: Самара, ВК «Экспо-Волга», ул. Мичурина, 23А.