Выставка «Уши Лапы Хвост» в Самаре

Приглашаем на выставку «Уши Лапы Хвост» в Самаре!

16-18 февраля в Самаре пройдет XI Межрегиональная специализированная выставка товаров и услуг для домашних животных «Уши Лапы Хвост».

Здесь можно будет посетить полезные для заводчиков и пет-родителей семинары, поучаствовать в конкурсах, узнать о предложениях товаров и услуг для питомцев.

Вип-партнером мероприятия будет выступать компания Четыре Лапы – на стенде Вы сможете принять участие в беспроигрышной лотерее, а также задать все интересующие вопросы сотрудникам компании.

Приходите, мы ждем Вас!