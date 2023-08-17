Выставка собак всех пород ранга САС ЧРКФ в Московской области

Приглашаем на выставку собак всех пород ранга САС ЧРКФ в Московской области!

Когда: 20 августа

Во сколько: 09:00-18:00

Где: Московская область, г. Электрогорск, Пионерская улица, 6А

Согласно некоторым данным, в мире насчитывается около 400 пород собак. Некоторых из них мы видим каждый день, однако есть те, о которых вы даже не слышали!

20 августа приглашаем Вас на выставку собак всех пород ранга САС ЧРКФ, партнером которой выступает компания Четыре Лапы. Берите друзей, родных, любимых питомцев и приходите!

Вы сможете не только посмотреть на представителей самых разных пород собак, но и посетить вместе с собакой зону аджилити от Четыре Лапы, а еще – принять участие в нашей лотерее!

Ждем Вас!