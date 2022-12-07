Выставка собак от КЛЖ «ОЛИМП»

Приглашаем на выставку собак в Москве!

Вы не представляете своей жизни без собак? А хотите не только увидеть представителей разных пород, но и познакомиться и пообщаться с их владельцами?

10 декабря приглашаем Вас на выставку САС всех пород и блок Монопородных выставок от КЛЖ «Олимп», партнером которой выступает компания Четыре Лапы.

В выставках будут принимать участие представители следующих пород:

бостон терьер:

вельш корги пемброк;

русский той-терьер;

русский черный терьер;

чихуахуа;

французский бульдог.

А еще Вы сможете погладить очаровательных четвероногих, но, конечно, с разрешения пет-родителей.

Когда: 10 декабря.

Где: Москва, ТРЦ «Шелковый путь».