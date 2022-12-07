Выставка собак от КЛЖ «ОЛИМП»
07.12.2022
383
Приглашаем на выставку собак в Москве!
Вы не представляете своей жизни без собак? А хотите не только увидеть представителей разных пород, но и познакомиться и пообщаться с их владельцами?
10 декабря приглашаем Вас на выставку САС всех пород и блок Монопородных выставок от КЛЖ «Олимп», партнером которой выступает компания Четыре Лапы.
В выставках будут принимать участие представители следующих пород:
- бостон терьер:
- вельш корги пемброк;
- русский той-терьер;
- русский черный терьер;
- чихуахуа;
- французский бульдог.
А еще Вы сможете погладить очаровательных четвероногих, но, конечно, с разрешения пет-родителей.
Когда: 10 декабря.
Где: Москва, ТРЦ «Шелковый путь».