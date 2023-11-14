Выставка собак «Евразия» в Москве
14.11.2023
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Если Вы любите собак, стараетесь не пропускать все значимые события, связанные с нашими четвероногими друзьями, то приглашаем Вас 18 и 19 ноября в «Крокус Экспо»!
Именно здесь пройдут выставки собак «Евразия», партнерами которых является компания Четыре Лапы. На мероприятии будут рады и Вам, и Вашему четвероногому другу, так что приходите – мы ждем Вас!
А еще Вы сможете посмотреть наш стенд, посетить мобильный магазин Четыре Лапы и принять участие в беспроигрышной лотерее.
Увидимся в «Крокус Экспо»!
Внимание: вход платный.