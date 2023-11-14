Выставка собак «Евразия» в Москве

Если Вы любите собак, стараетесь не пропускать все значимые события, связанные с нашими четвероногими друзьями, то приглашаем Вас 18 и 19 ноября в «Крокус Экспо»!

Именно здесь пройдут выставки собак «Евразия», партнерами которых является компания Четыре Лапы. На мероприятии будут рады и Вам, и Вашему четвероногому другу, так что приходите – мы ждем Вас!

А еще Вы сможете посмотреть наш стенд, посетить мобильный магазин Четыре Лапы и принять участие в беспроигрышной лотерее.

Увидимся в «Крокус Экспо»!

Внимание: вход платный.