Выставка-пристройство «Ждут ДОМа» в Курске

ФОНД «ДОМ» В КУРСКЕ!

19 августа, в Международный день защиты животных фонд «ДОМ» проведет свою первую иногороднюю выставку-пристройство «Ждут ДОМа» в курском пикник-парке «Новая Боевка».

Когда: 19 августа

Во сколько: 12:00 - 18:00

Где: г. Курск, пикник-парк «Новая Боевка»

Гостей будут ждать более 30 собак и кошек, полностью готовых к переезду в новый ДОМ! Все они – бывшебездомные животные, которых вылечили и выходили курские приюты и группы помощи.

Этот день станет настоящим праздником для всей семьи, ведь гостей мероприятия ждут:

познавательные лекции от экспертов в сфере ветеринарии, груминга и кинологии;

интересные и весёлые активности для детей и взрослых;

мастер-классы и благотворительная ярмарка от московских и курских мастеров;

беспроигрышная лотерея.

Кошки и собаки поедут в новые дома не с пустыми лапками, а с подарками от Четыре Лапы, которым будут рады не только новые любимцы, но и их новые пет-родители!

Также на выставке можно:

принести в пункт сбора помощи корма, лекарства, тёплые вещи (для подстилок), одежду, игрушки и амуницию для животных;

узнать больше о возможностях помощи животным в Курске;

приобрести для себя уникальные товары ручной работы, средства от продажи которых будут направлены в пользу конкретных животных;

взять под опеку понравившуюся вам собаку или кошку, если вы еще не готовы полностью приютить питомца.

Вход бесплатный, предварительная регистрация по кнопке ниже.