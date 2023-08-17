Выставка-пристройство «Ждут ДОМа» в Курске
ФОНД «ДОМ» В КУРСКЕ!
19 августа, в Международный день защиты животных фонд «ДОМ» проведет свою первую иногороднюю выставку-пристройство «Ждут ДОМа» в курском пикник-парке «Новая Боевка».
Когда: 19 августа
Во сколько: 12:00 - 18:00
Где: г. Курск, пикник-парк «Новая Боевка»
Гостей будут ждать более 30 собак и кошек, полностью готовых к переезду в новый ДОМ! Все они – бывшебездомные животные, которых вылечили и выходили курские приюты и группы помощи.
Этот день станет настоящим праздником для всей семьи, ведь гостей мероприятия ждут:
- познавательные лекции от экспертов в сфере ветеринарии, груминга и кинологии;
- интересные и весёлые активности для детей и взрослых;
- мастер-классы и благотворительная ярмарка от московских и курских мастеров;
- беспроигрышная лотерея.
Кошки и собаки поедут в новые дома не с пустыми лапками, а с подарками от Четыре Лапы, которым будут рады не только новые любимцы, но и их новые пет-родители!
Также на выставке можно:
- принести в пункт сбора помощи корма, лекарства, тёплые вещи (для подстилок), одежду, игрушки и амуницию для животных;
- узнать больше о возможностях помощи животным в Курске;
- приобрести для себя уникальные товары ручной работы, средства от продажи которых будут направлены в пользу конкретных животных;
- взять под опеку понравившуюся вам собаку или кошку, если вы еще не готовы полностью приютить питомца.
Вход бесплатный, предварительная регистрация по кнопке ниже.