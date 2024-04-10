Выставка-пристройство «ЗАБЕРИ ДРУГА»

Проведение выставок-пристройств стало доброй традицией компании Четыре Лапы, ведь мы уверены: у каждого хвостика должен быть свой дом! Вы согласны с нами и уже готовы к тому, чтобы подарить одному из них свою любовь?

13 апреля приглашаем на выставку-пристройство «Забери друга». Здесь Вас будут ждать четвероногие подопечные фонда «Ника» – чипированные, привитые, готовые в этот же день отправиться в семью (нужно будет ответить на несколько вопросов зоопсихолога и подписать договор об ответственном содержании).

Гости, которые возьмут питомца домой, получат подарки от Четыре Лапы — наборы со всем необходимым для нового члена семьи.

На данный момент Вы не готовы стать пет-родителем? Все равно приходите для того, чтобы узнать, как помочь подопечным благотворительного фонда «Ника» – на выставке будет организован пункт сбора помощи, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы.

Также Вас ждут:

Благотворительный маркет от фонда «Ника».

Выступление кинолога.

Викторина от Четыре Лапы.

Детская зона мастер-классов.

Пункт сбора помощи для четвероногих подопечных приютов и фондов.

Розыгрыш подарков.

Важно: все питомцы будут передаваться по договору о передаче домашнего животного, поэтому с собой нужно взять паспорт!

Вход свободный, участие в активностях бесплатное.

До встречи в субботу!

Ждем вас 13 апреля 2024 в ТРЦ «Сиеста» на 1 этаже.

г. Москва, ул. Николо-Хованская, д.7 стр. 1.