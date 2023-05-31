Выставка-пристройство Юна

Друзья! В это воскресенье приглашаем Вас на выставку-пристройство кошек и собак центра реабилитации временно бездомных животных «Юна»!

Когда: 4 июня.

Где: Москва, ул. Авиаторов д. 3а

Во сколько: с 12:00 до 18:00.

Если залитая солнцем лужайка у Вашего дома пустует, а на подоконнике ещё никто не следит за порхающими за окном птицами — Вам пора это исправить! Подопечные центра «Юна» с нетерпением ждут этой субботы, чтобы обрести семью, с которой так весело будет играть на травке, греться на солнышке, ездить в совместные путешествия и просто делить все прекрасные моменты этого лета.

Вас ждёт:

1. Знакомство с подопечными центра.

2. Лотерея.

3. Благотворительный маркет ЮНА.

Те, кто возьмет питомца домой, получат от нас подарки — наборы со всем необходимым для нового члена семьи. Но Вы можете помочь, даже если у Вас нет возможности забрать нового друга — просто купите корм и положите его в корзину акции «Добролап», хвостики центра будут Вам очень признательны!