Выставка-пристройство Юна
Друзья! В это воскресенье приглашаем Вас на выставку-пристройство кошек и собак центра реабилитации временно бездомных животных «Юна»!
Когда: 4 июня.
Где: Москва, ул. Авиаторов д. 3а
Во сколько: с 12:00 до 18:00.
Если залитая солнцем лужайка у Вашего дома пустует, а на подоконнике ещё никто не следит за порхающими за окном птицами — Вам пора это исправить! Подопечные центра «Юна» с нетерпением ждут этой субботы, чтобы обрести семью, с которой так весело будет играть на травке, греться на солнышке, ездить в совместные путешествия и просто делить все прекрасные моменты этого лета.
Вас ждёт:
1. Знакомство с подопечными центра.
2. Лотерея.
3. Благотворительный маркет ЮНА.
Те, кто возьмет питомца домой, получат от нас подарки — наборы со всем необходимым для нового члена семьи. Но Вы можете помочь, даже если у Вас нет возможности забрать нового друга — просто купите корм и положите его в корзину акции «Добролап», хвостики центра будут Вам очень признательны!