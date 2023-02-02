Выставка-пристройство «ЮНА-Фест» в Москве

Приглашаем на выставку-пристройство «ЮНА-Фест» в Москве!

В последний месяц зимы пора подумать о весне. Она наступит очень скоро, и можно будет вновь подолгу гулять в парках или встречать рассветы. Но гораздо веселее проводить это время в компании четвероногого друга.

5 февраля приглашаем Вас на выставку-пристройство «ЮНА-фест», партнером которой выступает компания Четыре Лапы. Вы сможете познакомиться с подопечными Центра «Юна», которые здоровы, привиты и уже в этот день готовы отправиться в любящую семью. И те, кто возьмет питомца, получат от нас наборы со всем необходимым для нового члена семьи.

Также Вас ждут:

1. Благотворительный маркет.

2. Розыгрыши призов.

3. Детская зона с уроками ответственного отношения к животным.

Если же Вы пока не готовы к такому ответственному шагу, то можете прийти для того, чтобы узнать, как помочь подопечным Центра «ЮНА» - на выставке будет организован пункт сбора помощи.

Ждем Вас!

Когда: 5 февраля.

Во сколько: 12:00-18:00.

Где: Москва, Нижняя Сыромятническая, д. 10 стр. 7.