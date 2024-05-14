Выставка-пристройство «Юна-фест» в Москве

19 мая на территории «Три Вокзала. Депо» пройдет выставка-пристройство кошек и собак «ЮНА-Фест», партнером которого будет выступать компания Четыре Лапы. Здесь Вы сможете познакомиться с очаровательными питомцами, которые пока не обрели любящую семью. Но, возможно, именно этот день станет самым счастливым и в их, и в Вашей жизни?

Все хвостики чипированы и привиты, отдаются по договору передачи животного, так что не забудьте захватить с собой паспорт. Конечно, без подарков не обойдется – каждый, кто решит подарить хвостику дом, получит от нас набор со всем необходимым для нового члена семьи.

А если Вы пока не готовы к такому ответственному шагу, все равно приходите, чтобы узнать, как еще Вы можете помочь подопечным Центра реабилитации временно бездомных животных «ЮНА».

Также Вас ждут:

Бесплатный аквагрим.

Беспроигрышная лотерея.

Мастер-класс по твистингу.

Детская зона «Юна-Класс».

Благотворительный маркет от Центра «Юна».

Пункт сбора помощи для животных из приютов, куда можно принести корма, лекарства, игрушки и другие гостинцы.

В зоне Четыре Лапы будут дарить футболки от производителя "ЯМАЙКА" каждому, кто заберет котика и подарит ему замурррчательную жизнь на Юна-фесте. А от фильма «10 жизней» можно получить классный сувенир с главным героем веселой анимации котом Беккетом.

Приходите всей семьей и обязательно расскажите о выставке знакомым и друзьям!

Ждем Вас!