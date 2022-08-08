Выставка-пристройство в Жуковском

Приглашаем на выставку-пристройство кошек и котят в подмосковном Жуковском!

Лето заканчивается, но каждый раз мы стремимся сохранить воспоминания о нем, которые согревали бы нас до следующего года. Так почему бы не сделать так, чтобы самым лучшим впечатлением о лете был день, когда Вы обрели нового друга?

13 августа приглашаем Вас в ЦКиО г.о. Жуковский на выставку-пристройство кошек и котят, организованную совместно с приютом «Котодом «Мурлыка» и БФ «Просто Живи». Вы сможете познакомиться с их очаровательными подопечными, а кому-то из них, возможно, подарите новый дом.

Также Вас ждут:

1. Консультации наших специалистов - ветеринарного врача и грумера.

2. Развлекательная зона для самых маленьких.

3. Бесплатный аквагрим.

Те, кто в этот день заберет котика домой, получат от нас наборы со всем самым необходимым для нового члена семьи.

Дата: 13 августа.

Время: с 11:00 до 15:00.

Место: г.о. Жуковский, ЦКиО.