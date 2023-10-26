Выставка-пристройство в рамках благотворительного фестиваля «Путь домой»

Приглашаем на выставку-пристройство кошек и собак в рамках благотворительного фестиваля «Путь домой».

Вы давно мечтали о том, чтобы в Вашем доме поселилось пушистое счастье, которое каждый день будет дарить Вам любовь и тепло? Мы знаем, как осуществить Ваше заветное желание!

Приглашаем Вас на выставку-пристройство кошек и собак в рамках благотворительного фестиваля «Путь домой», партнером которого выступает компания Четыре Лапы.

Возможно, именно здесь Вы встретите того, кто подарит любовь и счастье на долгие годы!

Очаровательные хвостики из приютов будут ждать Вас! А если Вы пока не готовы подарить кому-нибудь из них дом – все равно приходите, ведь сможете не только поучаствовать в различных активностях, но и узнать, как оказать помощь четвероногим подопечным приютов и фондов.

Ждем Вас!