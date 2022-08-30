Выставка-пристройство собак на Большевиков
Приглашаем на выставку-пристройство собак в Санкт-Петербурге!
3 сентября в Санкт-Петербурге пройдет выставка-пристройство собак, организованная совместно с проектом «Путь домой» в рамках благотворительной акции «Добролап».
Вы сможете познакомиться с четвероногими подопечными проекта, и мы верим, что в этот день кто-то из них обязательно найдет путь к Вашему сердцу, чтобы на долгие годы стать самым лучшим и верным другом.
Мы знаем, что подарить дом хвостику - это очень ответственный шаг, поэтому сделаем все для того, чтобы Вы были уверены в своем решении. Наш кинолог даст необходимые советы по воспитанию нового члена семьи, а волонтеры расскажут о его характере и особенностях.
И, конечно, не обойдется без подарков: для тех, кто заберет хвостика домой, мы подготовили наборы со всем необходимым. А самые маленькие посетители выставки смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению игрушки для собак. Возможно, именно она станет первой и самой любимой для Вашего нового друга.
Где: Санкт-Петербург, пр-т Большевиков, 32, корп. 1.
Когда: 3 сентября.
Во сколько: с 13:00 до 15:00.