Выставка-пристройство собак и кошек

Счастье - это когда тебя любят, когда каждый день радостно встречают, когда ты приходишь домой. Вы тоже хотите, чтобы счастье поселилось в Вашем доме?

Приглашаем Вас на нашу выставку-пристройство! Здесь Вы обязательно встретите того, кто станет Вам лучшим другом.

В выставке примут участие 7 собак и 5 кошек из приютов «Ржевка» и «Друг», г. Санкт-Петербург.

Режим работы выставки: С 14:00 и до 17:00.

Если Вы пока не готовы к такому ответственному шагу, то приходите для того, чтобы узнать, как можно помочь четвероногим подопечным приютов.

Место встречи: г. Санкт-Петербург, просп. Большевиков, д.32 к.1. С 14:00 до 17:00.

Каждого, кто взял хвостика, ждут подарки от нас.

Ждём всех на выставке!