Выставка-пристройство щенков с Юной в Капитолии

Приглашаем на выставку-пристройство щенков в Москве!

В эти прохладные осенние дни хочется проводить время там, где тебя любят, где стены согревают своим теплом и уютом. И для полного счастья не хватает лишь одного - мягкого пушистого комочка, уютно устроившегося у Ваших ног. Будет здорово, если этот ноябрь станет для Вас счастливым, ведь в доме поселится тот, кто будет поднимать настроение в любую погоду.

12 ноября приглашаем Вас на выставку-пристройство щенков «Маленькое счастье - в добрые руки», организованную совместно с Центром реабилитации временно бездомных животных «ЮНА».

В этот день с 12:00 до 16:00 Вас будут ждать 20 подопечных Центра в возрасте от 1 до 7 месяцев. Вы сможете познакомиться и подружиться с ними, а еще - взять домой того, кто завоюет Ваше сердце.

Все малыши привиты, чипированы и с нетерпением ждут встречи с Вами! А те, кто заберут питомца домой, получат от нас наборы со всем самым необходимым для нового члена семьи.

Ждем Вас!

Когда: 12 ноября.

Когда: 12:00-16:00.

Где: Москва, пр-т Вернадского, дом 6, ТЦ «Капитолий», -1 этаж, зоомагазин Четыре Лапы.